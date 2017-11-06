历时八年 北京四大燃气热电中心全部建成

历时八年、总投资近500亿元（人民币，下同，102.79亿新元）的北京四大燃气热电中心全部建成，将新增清洁发电能力724万千瓦，替代燃煤装机287.5万千瓦，约占全市用电负荷的25%，相应每年减少燃煤920万吨。

其中，四大燃气热电中心的最后一个项目目前正在开展满负荷试运，计划今冬供暖季前正式投入运行。

中新社引述北京市发展和改革委员会昨天（5日）透露，长期以来，北京本地电力支撑和热力供应以四个燃煤热电厂为主。“十一五”期间，为优化调整城市供热结构，北京陆续投产了五座燃气热电厂，但机组规模小、布局不尽合理。

2010年，北京首次提出建设四大燃气热电中心的建设方案，明确按照“两扩两迁，先建后拆”的原则，在西南、东南、西北、东北四个方位建设四大热电中心，关停燃煤机组。

其中，西南热电中心于2013年2月建成投运，新增清洁发电能力83.8万千瓦，新增清洁供热能力约1200万平方米。

西北热电中心则于2014年11月建成投运，新增清洁发电能力268.7万千瓦，供热能力约3600万平方米；东北热电中心新增清洁发电能力179.6万千瓦，新增清洁供热能力约2400万平方米。

作为四大燃气热电中心的最后一个项目——东南热电中心，是华能北京热电厂一期燃煤发电机组基础上改扩建而成；二期、三期工程新建四台燃气热电联产机组，新增清洁发电能力192.1万千瓦，新增清洁供热能力约2800万平方米。

北京市发改委表示，四大燃气热电中心全面建成，实现对现有燃煤热电厂的替代，新增清洁发电能力724万千瓦，约占全市用电负荷的25%；新增清洁供热能力1亿平方米，实现城市中心热网供热和本地电力生产全部清洁化。

其中，新增清洁发电能力相应每年减少燃煤920万吨。相比现有燃煤机组污染物排放每年可净减少二氧化硫排放1万吨、净减少氮氧化物排放1万9000吨、净减少粉尘排放3000吨，节能减排效果显著。

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