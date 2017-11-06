国泰航空遭建滔化工卖股9.6%予卡塔尔航空 股价挫跌逾3%

香港建滔化工今天（6日）宣布，该公司与附属公司建滔积层板合共出售香港主要航空公司——国泰航空约9.61%股份予卡塔尔航空，总代价约51.6亿元（港元，下同，9.03亿新元）。完成交易后，卡塔尔航空将成为国泰航空第三大股东。

据路透社报道，该公司的声明称，此次出售约3.782亿股国泰航空股份，其中约3.56亿股由公司出售，其余由建滔积层板出售，出售相当于每股13.65元，较国泰航空上周五收盘价13.2元溢价3.4%。

完成出售后，建滔将不再持有国泰航空的股份；公司预期将因出售而录得约8亿元的收益。

国泰航空今天低开0.45%后，香港时间早上9时39分跌幅扩大至3.5%；建滔化工升幅也收敛至0.73%。

建滔化工去年12月因持有国泰航空股权超过5%而须作出披露，始令其持续吸纳国泰股份的行动曝光。

港媒今年4月曾引述建滔化工主席张国荣指出，未来会继续增持国泰。而基金股东也建议建滔至少持有国泰至2019年，料届时没有对冲亏损后国泰有望“翻身”。

国泰航空近年因受市场竞争激烈、燃油对冲亏损未止等多项因素，拖累其业绩表现；今年上半年国泰业绩转盈为亏，是公司继去年下半年后连续第二个半年亏损。

国泰也指出，不预期经营环境在下半年获得重大改善，但企业转型计划预计在下半年初见成效，并于明年加快显现。

国泰航空大股东为英资综合企业——太古，持股约45%，中国国际航空为持股29.99%的第二大股东。国泰航空也是国航的股东，持有对方约19.53股权。

国泰航空与卡塔尔航空为“寰宇一家”（oneworld）伙伴航空公司。卡塔尔航空持有英国航空母公司International Consolidated Airlines Group（ICAG.L）两成股权、LATAM航空LTM.SN一成股权，以及意大利Meridiana Airlines的49%股份。

建滔化工主要从事制造及销售，包括覆铜面板、印刷线路板等。公司表示购买国泰航空股份属该集团的投资，并拟将出售所得款项作一般营运资金或其他投资机会用途。

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