陈可石：深港合作可把深圳河变成东方塞纳河

著名城市设计师陈可石昨天（5日）表示，香港和深圳如果能联合开发深圳河，深圳河就能变成东方的塞纳河，深圳河两岸将是世界上一个很精彩的城区。

据中新社报道，当天，2017第三届中国（深圳）金融管理论坛在深圳举办，陈可石发表“深圳未来30年展望—粤港澳大湾区战略下的深圳城市空间规划与价值”的主题演讲

他指出，粤港澳大湾区是本世纪最大的机会，也是本世纪全球最大的热点，而深圳城市规划最好的“形”应该是鱼骨形，沿海岸作为轴线，向两边延伸。

陈可石也特别提到“四湾一河”，也就是前海湾、深圳湾、大鹏湾、大亚湾和深圳河，建议将“四湾”作为深圳重点开发的空间。

对于深港界河深圳河，他认为，深圳河宽度很像巴黎的塞纳河，如果香港和深圳紧密合作，从东部的盐田把海水引入深圳河道，深圳河就能变成东方的塞纳河，深圳河两岸将是世界上一个非常精彩的城区。

陈可石还畅想如果有一天深圳河上建起了20座桥梁，深圳居民可步行到香港，香港居民可步行到深圳；到那时，粤港澳大湾区最好的“形”就出现了。

陈可石是北京大学教授、博士生导师，曾主持完成了杭州、昆明、太原、大理、都江堰等历史名城的城市规划和概念设计。

此外，他也是珠海歌剧院、国际竞赛获奖方案日月贝的首席建筑设计师，曾获中国传统古镇规划设计年度人物奖，是中国最早提出粤港澳城市群发展和湾区经济概念的学者之一。

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