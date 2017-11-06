解决台缺地 赖清德今提三大策略、12项具体做法

台湾行政院长赖清德今天（6日）表示，当局将透过三大策略、12项具体做法的务实推动，解决台缺地问题。当局预估提供产业用地约1442公顷，期盼满足产业发展趋势下，至2022年约1266公顷的用地需求。

据联合新闻网报道，赖清德今天举行“排除企业投资障碍五缺之缺地”记者会，宣示解决“五缺”决心。今天首场记者会谈缺地，本周五天将每天都有一场记者会，每天说明一项五缺问题。

据报道，行政院公开的三大策略包括“公有土地优惠释出”“民间闲置土地辅导释出”，以及“产业用地开发与更新”。

经济部次长龚明鑫表示，“公有土地优惠释出”包含单一窗口媒合服务、政府开发园区可供立即设厂用地约371公顷。此外，运用前瞻计划补助地方政府兴辟或改善公共设施，强化土地使用约435公顷等，估计可强化土地使用约806公顷。

龚明鑫表示，“民间闲置土地辅导释出”包含之前产创修法三读通过的罚款、拍卖条文，办理土地清查，加强以实价媒合，避免土地炒作。

行政院发言人徐国勇表示，这不是强制拍卖民众的土地，是向政府购买工业区土地中不开发的才适用，并非民间土地。

赖清德也解释说，经济发展需要大家一起来；如果多数人拚经济，少数人却在囤积土地牟利，这样很不公平。他感谢立法院三读通过产创条例；针对所谓的闲置土地，是闲置三年的，并且会先罚款，罚款不成才进到拍卖程序，不是时间一到，就把所有土地拍卖。

至于“产业用地开发与更新”，龚明鑫表示，有立即运用前瞻计划补助地方政府设置在地型园区，释出用地约128公顷。

此外，辅导地方政府及民间依实际产业需求，开发新产业园区，可储备未来产业用地约391公顷，并研拟都市型工业区更新立体化发展，新增约45万坪楼地板面积。

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