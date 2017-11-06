台湾人游海参崴后被指变“大陆人” 护照户籍被台当局注销

台湾一名游客爆料说，他因参加了一个前往俄罗斯海参崴（符拉迪沃斯托克）的旅游团，回台就被当局指其因持有中国大陆护照，台湾护照户籍被注销，并丧失了台湾人民身份。

据联合新闻网今天（6日）报道，上述颜姓旅客面对当局突如其来的通知，表示难以置信，并指护照户籍被注销，让他原本要前往泰国的行程取消，蒙受取消改票的损失。

据报道，颜姓旅客说，上月组团20多人参加台湾某大旅行社的中国大陆、海参崴旅游团，所有证件都是该旅行社代办，经大陆珲春口岸前往海参崴五日游。不过，他8日返台后，上月底却接到台地方户政事务所来函通知，因持有大陆护照，户籍及护照已被注销。

颜姓旅客表示，上月自行组团成团20多人，参加海参威五天行程，团费约5万元新台币（2300新元）。10月4日先飞大陆长春，再转乘高铁前往珲春边境口岸市抵达后，隔天大陆导游先带领全团赴珲春市公安局办理通关证件。

据他透露，当每位团员初领到一本红色的大陆临时护照时，都还觉得新奇有趣；护照内更加注“限随旅游团队一次出入境有效。出入场口岸：珲春。”的字样，之后全团就搭乘游览车出发前往俄罗斯的海参威旅游。

最让颜姓旅客不解的是，为何全团就只有他一人丧失了台湾人民的身份。四处奔走下，海基会表示，必须自行去大陆注销解决，但他苦笑说：“我现在是幽灵人口，因为护照、户籍都被注销了，连国门都出不去，要如何亲赴大陆解决？”

颜姓旅客指出，海参威五日游行程，旅行社表示过去已出团很多次；面对这个罕见案例，目前旅行社也非常重视，正由公司委派法务人员协助处理中。他引述海基会律师所说：“只是去了一个旅游团，回来却丧失了台湾人民身份。”

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