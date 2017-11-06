俞正声：“九二共识”不是哪一个党的专利

中国大陆全国政协主席俞正声今天（6日）指出，中共十九大后的“新时代”两岸关系蕴含着新的发展机遇和发展空间。他也强调，“九二共识”是两岸中国人的智慧结晶，不是哪一个党的专利；只有承认“九二共识”的历史事实，两岸双方才能开展对话，两岸关系才能拨云见日。

据联合新闻网报道，“2017年两岸企业家紫金山峰会”今天上午在江苏省南京市举行。

俞正声应邀致词时表示，今年的两岸企业家峰会是中共十九大后两岸互访交流活动，也是两岸开启交流30周年之际，两岸企业家的一次盛会，备受两岸各界关注，具有重要意义。

报道指出，俞正声在会中关于两岸关系的谈话，也是中共十九大后、中共高层对当前两岸关系最新的阐述与说明。

俞正声表示，回首历史，两岸曾经长期紧张、对峙。1987年两岸同胞终于冲破藩篱开始交往。30年来，两岸关系虽历经曲折，但克难前行。

特别是2008年以后，两岸双方在坚持“九二共识”和反对台独的共同政治基础上，共同推动两岸关系走向和平发展道路，取得了丰硕成果。

他指出，最令人瞩目的是，2015年11月，两岸领导人实现历史性会晤，开辟了两岸关系新前景，成为两岸关系发展史上重要的里程碑。

俞正声说：“不久前召开的中共十九大报告，深刻阐述了对台工作的指导思想、重要理念、目标任务、原则方针和主要工作，为两岸关系发展指明了方向。”

他指出：“新时代的两岸关系蕴含着新的发展机遇和发展空间，也面临着一些不容忽视的挑战，我们要全面贯彻实施中共十九大确立的对台方针政策的工作部署，推动两岸关系不断向前发展。”

俞正声表示：“走进新时代，我们矢志不渝继续推进两岸关系和平发展和祖国和平统一进程。解决台湾问题、实现祖国完全统一，是两岸中华儿女的共同愿望，是中国民族根本利益所在，和平统一最符合包括台湾同胞在内的中华民族的根本利益。”

他也说：“实践充分证明，两岸关系和平发展有利于两岸同胞加强交流合作、融洽感情，有利于加强积累互信、解决争议，有利于两岸经济共发展、共同繁荣，是一条维护两岸和平、造福两岸同胞的正确道路。”

俞正声说：“我们将以最大诚意、尽最大努力，广泛团结两岸同胞，共同维护台海和平稳定，推动两岸关系和平发展，争取和平统一的前景。”

另一方面，俞正声指出，走进新时代，大陆将毫不动摇始终坚持“一个中国”原则和“九二共识”；“一个中国”原则是两岸政治关系的基础，体现“一个中国”原则的“九二共识”明确界定两岸关系根本性质，是确保两岸关系和平发展的关键。

俞正声强调：“‘九二共识’是两岸中国人的智慧结晶，得到两岸领导人的共同确认，不是哪一个党的专利，更没有强加于人。我们对于与台湾各党派交流、交往的态度是开放的，标准是一致的。”

他说：“当前两岸关系面临严峻局面，根源就在于台湾当局背离了两岸关系和平发展的政治基础，只有承认‘九二共识’的历史事实，认同两岸同属一个中国，两岸双方才能开展对话，协商解决两岸同胞关心的问题，两岸关系才能拨云见日，重回正途。”

俞正声表示：“走进新时代，我们旗帜鲜明、坚决反对任何形式的台独分裂图谋。台独分裂势力煽动两岸同胞对立，损害国家主权和领土完整，破坏台海和平稳定，阻挠两岸发展，是两岸关系和平发展和中华民族根本利益的最大现实威胁。”

他说：“当前岛内台独分裂势力在文化、教育等领域，不断采取去中国化活动，鼓噪台独修宪，两岸同胞对此要保持高度警惕，我们有坚定意志、充分信心、足够的能力维护国家主权和领土完整，绝不允许国家分裂的悲剧重演。”

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