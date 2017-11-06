台猎雷舰弊案 黄国昌告发简太郎、蔡庆年涉贪污

台湾立委黄国昌今天（6日）上午向台北地检署告发行政院前秘书长简太郎、第一金控前董事长蔡庆年涉违反贪污治罪条例等罪。黄国昌质疑简太郎为帮庆富公司乔出多亿元（新台币，下同，9.03亿新元）的无担保贷款，滥权传呼公股行库董事长召开秘密会议施压。

联合新闻网引述黄国昌指出，简太郎担任行政院秘书长时，为帮财务状况不佳的庆富公司乔出200多亿元的无担保贷款，违法滥用职权，传呼公股行库董事长至其办公室，召开无记录的秘密会议施压，触犯贪污治罪条例。

他说，简太郎与蔡庆年为贪污治罪条例共同正犯；此外，涉违反金融控股公司法、证券交易法特别背信罪等罪。

黄国昌质疑，当其他公股行库纷纷拒绝庆富的贷款申请时，为何总统府要求行政院处理庆富董事长陈庆男的陈情后，一银突决定主办此超过200亿元的无担保联贷案。

黄国昌也声称，简太郎把相关部会与公股行库找来行政院办公室，密室帮庆富乔贷款，甚至让贷款当事人陈庆男大剌剌参与，会议没有开会通知和记录。他质疑，这难道不是为了逃避日后的监督与举发？

此外，时任总统马英九在9月初转函，简太郎9月18日就召开第一次秘密会议乔贷款，黄国昌质疑，这样还可以说与马英九没有关系？

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