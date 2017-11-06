中远海运阿布扎比码头动工

中远海运港口有限公司（中远海运港口）昨天（5日）在阿拉伯联合酋长国阿布扎比哈里发港举行中远海运港口阿布扎比码头正式动工暨场站租赁签约仪式。这标志着中国和阿联酋“一带一路”项目建设取得新进展。

据新华社今天（6日）报道，中国国家发展和改革委员会副主任兼国家统计局局长宁吉喆在动工仪式上致辞说，此次动工仪式具有重要里程碑意义，标志着中远海运港口与阿布扎比港务局的合作进入实质性阶段，希望双方将哈里发港建设成中阿共建“一带一路”合作典范。

阿联酋国务部长兼阿布扎比港务局主席苏尔坦·贾比尔说，阿布扎比港务局与中远海运港口在建设地区最大集装箱场站方面的合作，为促进阿中贸易关系增添了新内容。这也符合阿布扎比推动增长、吸引投资、支持经济多元化和持续创造就业机会的愿景。

中远海运集团董事长许立荣表示，哈里发港是阿布扎比主要门户港和中东地区重要枢纽港，是“一带一路”沿线重要支点，在海运中扮演十分关键的角色。这次签署中远海运港口阿布扎比场站租赁协议，将进一步深化码头服务业务，提升两国海运贸易往来。

据报道，阿布扎比交通局主席兼阿布扎比执行委员会委员迪亚布·本·穆罕默德、中国驻阿联酋大使倪坚、阿联酋驻中国大使阿里·扎希里也共同见证了动工仪式。

2016年9月，中远海运港口有限公司全资附属公司——中远海运阿布扎比公司与阿联酋阿布扎比港务局签署特许权协议，双方共同合资经营阿布扎比哈里发港二期集装箱码头，中远海运阿布扎比公司拥有合营公司的控制性股权。

中方获得1200米岸线，其中800米为已建成岸线，年处理能力240万标准箱，项目今年11月全面开工建造，目标在2018年底试营运，2019年第一季度开始营运。

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