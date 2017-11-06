上海红色旅游热 掀重读入党誓词风

中国全国正掀起一股强调“不忘初心”的红色旅游热及宣誓风潮。连日来，位于上海的多个中共会址，游客络绎不绝，有讲解员因此哑了嗓子。

据《星岛日报》今天（6日）报道，各省中共领导干部则是紧跟中央高层的步履；其中，河北省委书记王东峰、河南省委书记谢伏瞻，分别带队赴西柏坡及兰考重读入党誓词。

此前，中共总书记习近平十九大后、于上周二（31日）带领其他六名政治局常委：李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际和韩正，从北京到上海和浙江，瞻仰上海中共一大会址和浙江嘉兴南湖红船。此外，习近平也领誓，集体重读入党誓词，强调“不忘初心”。

据报道，这股重温入党誓词的风潮，也正在中国全国展开。其中，中共一大、二大会址在内的多处上海红色圣地，连日来参观者纷至沓来。澎湃新闻指出，他们当中有父母怀抱着婴儿，有儿女搀扶着老人，还有不少外国人。

11月1日当天，约4200人参观了上海中共一大会址，人数较平时增加了约四成。

在石库门拱门前，三名女游客轮流拍照留念。其中一位说，她们是10月30日来了上海，本就打算参观一大会址；习近平到访一大会址后，更是所有人都推荐她们来那儿看看。

另一人则说：“总书记都来了我们能不来吗？”“我们要紧跟总书记的步伐。”

据报道，持续不断的参观热情，甚至让中共四大纪念馆的讲解员难以应付。五位讲解员连续开工，有两人都哑了嗓子。

馆长徐明和副馆长邹悦全都加入了讲解队伍。徐明说：“这几天，每天我们至少接待10个参观团体，有些团体的人数达三四百人”，以往中国国庆后观众会逐渐减少，今年却络绎不绝，“十一月以来每天入馆人数都在千人以上。”

另据《河北日报》报道，省委书记王东峰前天带队赴西柏坡，参观中共七届二中全会旧址。面对党旗，王东峰率领省党委、人大、政府、政协“四大班子”领导齐声宣读入党誓词，并强调“坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位”。

大河网则报道说，河南省委书记谢伏瞻和全体省委常委一行昨天前往兰考县，集体瞻仰焦裕禄纪念园，并一起重温入党誓词。

海南省委书记刘赐贵前天也向全省共产党员发出号召，“跟习近平总书记一起重温入党誓词，不忘初心，牢记使命”。

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