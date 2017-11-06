郭台铭：和平是两岸交流的巨大红利

鸿海集团董事长郭台铭今天（6日）说，和平是两岸交流所带来的巨大红利。此外，他也提到了10月30日与中国大陆国家主席习近平的会面，肯定大陆未来30年的布局。

据联合新闻网报道，郭台铭今天在“2017两岸企业家紫金山峰会”的开幕式上演讲，开场先提到了30日参与北京清华大学经济管理学院顾问委员会活动，和全球企业家与习近平在北京的会面。

郭台铭说，这场会面谈面向新时代、建设现代化经济、深化经济改革、加快发展先进制造业、深度融合网路及大数据与人工智慧的新时期。

他表示，大陆从2020年到2050年的30年佈局，描绘出“民主、和谐、富强”等的愿景。

随后，在以“从小康到大健康，从工业大国到工业强国—两岸实体经济合作发展的新契机”为题的演讲中，郭台铭提到，两岸同文同种，经过过去30年的改革开放，走出经济、人文、科技交流，发现到两岸和平是交流所带来的巨大红利。

郭台铭认为，大陆人才创新、市场、网络和政府效能是与时俱进的；台湾的半导体、电子制造业、医疗网络、食品安全、国际化视野则都累积了长期的经验，优势互补已悄然成形。

他表示，两岸企业家合作，“谁敢说21世纪不是中华民族兴盛的世纪”。

免费试阅14天