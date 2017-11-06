雾霾围北京 多地空气质量跌至重度污染水平

受不利气象条件影响，北京再次遭遇区域重污染天气过程，多地空气质量跌至重度污染水平。北京官方已提前发布空气重污染橙色预警，预计本轮污染过程将持续至明天（7日），期间全市加大环保执法力度，严格落实各项应急措施。

据中新社报道，今天（6日）一早，北京笼罩在雾气之中，大部分地区能见度在一至二公里左右，南部地区局地能见度不足一公里。

受不利空气污染扩散条件影响，多地空气质量在午后已跌至重度污染水平。

今天下午1时，北京的实况空气质量状态图上多显示为代表警示性的紫色和红色。全市35个监测站点中，除两个站点显示为数据缺失外，有20个站点显示为重度污染水平，其首要污染物均为PM2.5。

数据显示，北京大部地区的PM2.5实时浓度在每立方米200微克左右，部分站点的PM2.5实时浓度已逼近严重污染水平。

据北京市环境监测中心发布的最新预报，今天，北京地面转为低压系统控制，受偏南风、天气系统静稳、逆温强等不利扩散条件，叠加区域污染传输影响，污染物浓度水平将进一步上升，预计空气质量会维持在重度污染水平。

明天，受冷空气影响，扩散条件逐渐改善，预计中午前后空气质量将转好至二级良水平，重污染过程结束。

针对本轮污染过程，北京市空气重污染应急指挥部办公室提前发布了空气重污染橙色预警。

环保部门表示，这利于京津冀联动共同减排，可最大限度减缓污染积累，降低污染程度；可提前提示民众做好应对准备，方便其合理提前安排生产和生活。

自上周六（4日）启动空气重污染橙色预警以来，北京多部门加大环保执法力度，严格落实各项应急措施。

其中，住建部门严查室外建筑工地喷涂粉刷、建筑拆除、土石方等施工作业；交通管理部门严查高排放车辆上路行驶，劝返进京高排放车辆。

此外，城市管理部门也对重点道路每日增加一次及以上清扫保洁作业；经信部门对于应急停限产名单企业进行现场检查；城管部门查处露天烧烤、露天焚烧等行为。

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