宋楚瑜：蔡英文望他和习近平交换意见

台湾亲民党主席宋楚瑜今年再度担任总统蔡英文的特使，出席亚太经济合作会议（APEC）经济领袖会议。宋楚瑜今天（6日）透露，蔡英文对他说，希望他用自然的方式，在这次会议中与中国大陆国家主席习近平，能好好地、有彼此交换意见的机会。

据联合新闻网报道，APEC经济领袖会议将从11月10日至11日，在越南岘港举行。宋楚瑜今年再次担任特使，代表蔡英文出席，代表团明天启程。

宋楚瑜说，他会向重要国家的领导人，表达台方的诚意。

此外，他会用自然互动的方式，跟世界重要国家的领袖，坦诚交换意见；也会根据相关政府单位的安排，跟重要国家领导人接触互动。

宋楚瑜表示，若有机会，他会很明确地跟对岸表达，台方希望和平相处，这是两岸最大公约数的意见；和平稳定是大家共同期盼的，双方不希望再用战争解决问题，是用和平和诚意累积互信。

他说，若有机会，一定会把这个声音，代表蔡英文及台湾人民表达出来。

宋楚瑜也指出，他这次的任务不是去谈判两岸政治和其他问题。

另一方面，宋楚瑜表示，他与习近平是旧识，2014年见过面，去年又在秘鲁APEC见面。此外，他过去担任省长时，习近平是福建省省长，大家彼此认识了解。

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