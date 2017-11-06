新疆胡杨林层林尽染引大量游客 当地增开七趟旅游专列

进入霜降时节，新疆塔里木盆地周边胡杨林层林尽染。大漠、水泊、胡杨交织的人间奇景吸引大量中国国内外游客新疆游，铁路部门为此加开多趟旅游专列。

据中新社今天（6日）报道，胡杨是干旱沙漠地区唯一能构成浩瀚森林的乔木树种。数据显示，全世界胡杨林面积为64.8万公顷，中国约占其中的61%。中国约90%的胡杨林分布在新疆南部的塔里木盆地。

据报道，在中国国内外具有较高知名度的胡杨旅游景区新疆巴州尉犁县罗布人村寨，地处塔克拉玛干沙漠边缘，塔里木河从景区流过。

在该景区，还可看到罗布人后裔在河中乘舟捕鱼为生的实景表演。自“十一”黄金周至今，前来赏胡杨的游客增多；目前，该景区每天接待游客逾3000人。

上海百名摄影家日前结束了在巴楚县红海景区的采风，该县拥有世界最大面积的原始胡杨林。

报道引述采风团成员梁军今天说，在沙漠里，金色的胡杨倒映在水中，其美令人震撼，“乐器弹奏、打铁、制馕等民俗的展示，增加了我们对新疆的了解。”

为应对胡杨旅游持续升温，新疆铁路部门在9月30日、11月2日开行旅游专列后，还将在11月12日至12月30日之间加开七趟旅游专列。

该旅游专列名为“畅览南疆”，行程包含尉犁县、喀什市、塔什库尔干塔吉克自治县等。线路设计中既有胡杨景区，也包含浓郁的民俗文化。

新疆旅游发展委员会相关人员今天表示，10月中旬以来，新疆南部尉犁县、轮台县、巴楚县、泽普县等多个胡杨景区游客数量攀升。除壮美的自然风光外，能体验民俗、品尝美食也是胡杨游受追捧的重要原因。

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