国民党团力挺消防员诉求 吁捕蜂捉蛇回归农政

中国国民党立法院党团今天（6日）举行记者会，力挺消防员“任务正常化、拒绝用奖金买断生命”的诉求与自发性联署，呼吁当局积极作为，将捕蜂捉蛇任务尽速回归农政专业。

据中通社报道，不满当局仍将捕蜂捉蛇的工作交由消防员承担，消防员工作权益促进会近日号召全台500多个消防分队消防员连署，拒绝以任何补偿、奖励金，或是因公殉职认定作为继续捕蜂捉蛇的交换条件。

国民党团今天在记者会上表示，他们要力挺基层的消防人员；捕蜂捉蛇的业务应重新考量回归专业、回归农政单位，且当局需正视基层消防人力不足的问题，提出解决方案。

国民党团指出，消防人员编制已经严重不足，全台法定员额2万8000人，但现在实际人数只有1万4000人，还要承担捕蜂捉蛇这类非核心任务。当局至少应重新划分任务，不管是归类在消防，或是农政单位，要有人力以及专业，帮民众解决问题，不是全部都丢给消防局处理。

与会的国民党团副书记长曾铭宗表示，行政院日前结论，在捕蜂捉蛇上，若是属于紧急事件，就继续由消防单位处理，若是非紧急事件，回归农政单位处理。不过，民众如何判断是紧急还是非紧急事件，这样的结论，基本上是没办法执行的。

据报道，民进党团则回应说，这几年来，确实有警消人员不足的现象，人员编制不足的问题，会要求行政机关努力。至于捕蜂捉蛇的业务归属，则是尊重行政机关的看法与决定。

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