“双11”京沪高铁将首推中国最快的快运产品

自11月11日起至20日，京沪高铁“复兴号”列车将首次推出高铁“极速达”快运新产品。这将是中国国内最快的快运产品，标志着铁路企业在运输服务组织方式上由“站到站”运输向全程物流服务转变，由运输生产型向市场经营型进一步转变。

中新社引述中国铁路总公司今天（6日）透露，2017年“双11”，铁路部门将继续推出电商黄金周运输服务，利用高铁列车、行李车等铁路快捷运力资源，面向电商平台商铺、电商企业、快递企业及向“双11”供货的有关企业，提供铁路干线运输及“库到库”全程物流服务。

铁路总公司相关负责人介绍说，今年铁路部门优化升级“双11”电商黄金周运输服务。在继续开展“当日达”“次晨达”“次日达”等铁路快捷运输服务的基础上，中国铁路总公司下属企业中铁快运联合国内快递服务商，充分发挥“复兴号”动车组的优势，首次在京沪高铁推出高铁“极速达”快运新产品，实现10小时货物送达客户。这也是目前中国最快的快运产品。

该负责人表示，今年“双11”电商黄金周期间，铁路部门还将“站到站”运输扩展到对电商、快递企业提供“库到库”全程服务。

同时，在扩大有效运力供给的基础上，积极推进与电商、快递企业常态化合作，在兰新高铁上选择一列动车组，与电商快递企业开展长期合作，进一步探索建立符合市场需求和铁路快运特点的运输服务组织体系，推进铁路企业由运输生产型向市场经营型转变。

这将为社会提供更加方便高效的铁路快运物流服务，并力争打造铁路“电商黄金周”运输服务品牌。

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