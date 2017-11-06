萧万长：冀两岸建立企业共同体共迎全球经济变局

台湾前副总统、峰会台湾方面理事长萧万长今天（6日）在南京表示，面对波动起伏的全球及两岸形势，机遇与挑战迎面而来。两岸应树立企业共同体的意识，寻找新的空间与商机，应对全球变局。

据中新社报道，“2017两岸企业家紫金山峰会”开幕式今天在江苏大剧院举行，萧万长在会上发表上述看法。

本届年会的主题为“两岸产业融合发展：新形势、新商机、新思路”；“新”成为当天开幕式的高频词，引起了两岸企业家的极大共鸣。

萧万长认为，近五年来，全球和大陆经济历经起伏波动，两岸关系出现若干转折变化，但是峰会始终坚持“九二共识”为两岸合作的重要基础，为两岸经济的共同利益寻求空间和机会。

萧万长称，一方面，美欧日等地区经济都在进行结构性调整，改变了全球的经济版图以及竞争形式。同时，两岸经济遭遇困难和挑战；中国大陆经济面临由高速增长转向高质量发展，台湾经济处于长期竞争力衰退的困境，这些都成为影响两岸合作信心的变数。

另一方面，大陆推动全面深化改革，调整经济结构。其中，设置自由贸易试验区、启动“十三五”规划，都为大陆经济带来很大改变，注入了新的活水，也为两岸合作带来新的商机。

在全新的时代背景下，萧万长对于两岸深化经贸合作提出三点期许。一是两岸建立企业共同体的意识；二是策动两岸产业合作的行动方案；三是创新合作机制，建立多元平台。

萧万长说：“两岸产业融合发展，应该建立两岸一家亲的思维。不要区分台商、陆商的概念，面对全球经济及产业发展的新形势，建立两岸企业共同体的概念，共迎挑战，共享机遇，提升两岸产业共同竞争力。”

他也希望，大陆方面积极协助在陆经营的台商转型升级，在政策上不要区分台资和陆资，让台资企业的待遇可以比照内资企业，体现两岸企业共同的合作意识。

此外，萧万长特别指出，台商以大陆为工厂的代工出口模式，需要迅速转型升级。两岸应该寻求以技术合作、创新为基础，来共同开发大陆和全球市场的新合作模式。

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