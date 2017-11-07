中国外交部：去年以来中菲关系实现转圜并不断向好发展

中国外交部6日就总理李克强出席东亚合作领导人系列会议并访问菲律宾举行中外媒体吹风会，外交部部长助理陈晓东、商务部副部长王受文介绍有关情况，并回答中外记者提问。

陈晓东表示，应东盟轮值主席国菲律宾总统杜特尔特邀请，李克强总理将于11月12日至16日赴马尼拉出席东亚合作领导人系列会议，包括第20次中国－东盟（10+1）领导人会议、第20次东盟与中日韩（10+3）领导人会议和第12届东亚峰会，并在会后对菲律宾进行正式访问。此外，李克强总理还将出席在东亚合作领导人系列会议期间举行的“区域全面经济伙伴关系协定”（RCEP）领导人会议。

陈晓东表示，菲律宾是中国的友好近邻和重要伙伴。去年以来，中菲关系实现转圜并不断向好发展。李克强在十九大后首次出访即选择菲律宾，表明中方高度重视发展中菲关系。这也是中国总理时隔十年再次访菲，相信此访将有力促进新时期中菲关系发展，推动中菲关系成为构建新型国际关系、构建人类命运共同体的重要实践。

访问期间，李克强将同杜特尔特举行会谈，会见皮门特尔参议长和阿尔瓦雷兹众议长。两国领导人将就如何深化新时期中菲关系、各领域务实合作以及共同关心的地区和国际问题深入交换意见。两国领导人还将共同出席中方援建项目的奠基和开工仪式。访问期间，双方拟发表联合声明，反映此访主要共识和成果，并有望在基础设施、经贸投资、社会人文等领域达成一系列重要合作成果。

王受文表示，中菲关系实现全面转圜以来，双方在贸易、投资、发展援助、重大基础设施和民生项目、人员往来等领域合作顺利推进，成效显著。此访期间，双方拟就基础设施、工业园区、落实对菲援助等领域广泛深入交换意见并签署多个合作文件，有力促进两国全面合作，推动双方在务实合作方面取得新的成果。

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