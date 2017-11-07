贵州茅台将2018年度茅台酒销售计划调升至2.8万吨以上

茅台酒明年增加销售计划量略增，或将继续推高茅台市场价。

据澎湃新闻报道，11月6日，贵州茅台公告称，公司2018年度茅台酒销售计划为2.8万吨以上。这相比2017年计划的2.6万吨增长幅度在7.7%，或难以为市场“止渴”。

2016年底，贵州茅台对2017年度生产销售计划的说明显示，公司茅台酒基酒产量计划4万吨以上。茅台酒和系列产品计划销量5万吨左右，其中茅台酒2.6万吨左右。

据澎湃新闻调查发现，全国多地普遍存在中秋、国庆双节后，经销商已然用完全年计划量的情况。市场呈现大范围缺货现象，不少经销商表示要等明年的供应计划才能补货。

中国食品产业评论员朱丹蓬向澎湃新闻表示：“扩大茅台的销售计划量，目的是为了平抑价格，让供需矛盾进行阶段性缓解，但从产业角度来说，在渠道拼命囤货和追捧的情况下，2.8万吨从根本上说，还是会供不应求。”

他认为，鉴于市场监管层面的压力，明年茅台的出厂价不一定会再涨，因为如果出厂价继续上涨，终端的价格就会更高，在过去约一年半时间里，茅台的经销商已经借茅台涨价获取很大红利。

但他强调，茅台出厂价不变不意味着终端市场价不涨，“过年前肯定还会涨价，2018年只增加2000吨，肯定不够，价格还是会被推着往上走”。

此前，茅台8月15日起的放量（执行双节投放6200吨茅台酒，其中5600吨为普通飞天）酿出了华丽的三季报。

贵州茅台10月25日披露的三季报显示，前三季度公司实现营业收入为424.5亿元，同比增长59.4%；归属于上市公司股东的净利润为199.84亿元，同比增长60.3%。基本每股收益15.91元。

这一业绩进一步增强了资本市场对茅台的信心。

从2017年年初至今，贵州茅台股价从329元附近一路上扬，接连突破了400元、500元和600元三个整数关口，年累积涨幅已经接近翻倍。

随着贵州茅台股价逐级走高，各大券商也在不断上调对该股的最新目标价，中金公司近日便将“一飞冲天”的贵州茅台的目标价调高至845元/股。

从目前已经公布的前三季度业绩表现可以预测，2017年贵州茅台全年营收大幅增长已无悬念。

对于茅台交出的成绩单，招商证券分析指出，茅台三季报在加大发货及吨价提升背景下，收入业绩均有翻倍以上增速，超越市场预期，并且市场批价依然坚挺，经销商货源紧张，证明终端需求强劲，展望来年公司市值必将加速进击。

近期，高盛发布报告称，考虑到中国白酒市场在今年三季度的持续恢复，尤其是盈利能力的显著恢复，中国的高端白酒和中高端白酒，股价将会持续增长。由此，高盛调高包括贵州茅台、宜宾五粮液、泸州老窖、江苏洋河等在内的主要白酒品牌未来12个月目标价15%。其中，贵州茅台由648.42元调整为745.69元。

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