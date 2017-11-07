中国公务员考试报名人数突破70万

2018年度中国国家公务员考试明天（8日）截止报名。截至前天（5日），报名人数突破70万大关，平均竞争比约25：1。最热职位是中国计划生育协会国际合作部联络处主任科员及以下岗位，竞争比达到1198:1。

中通社昨天（6日）引述国家公务员局发布特别提醒，对于无人通过资格审查职位和资格审查合格人数比例较低职位（小于3：1）张榜“点名”，在被点名的3600余冷门职位中，853个职位尚未“脱零”，较之去年被点名的职位数有所减少。

数据统计，截至前天下午4时，已经审核通过了72万人，较前一日下午增加了约13万人，平均竞争比达到25:1。

通过对比2016、2017国考每时间段的报名情况来看，报名人数总体上高于去年，单日增长量也比去年要高，此次报名人数很可能创造新纪录。

截至前天下午4时，中国计划生育协会国际合作部联络处主任科员及以下岗位，稳居竞争最激烈前十职位榜单首位，仅招录一人，报考人数达1198人，竞争比高达1198:1。

第二、三名被张家口市宣化区气象局防灾减灾科科员一职、海西蒙古族藏族自治州邮政管理局主任科员及以下一职斩获，竞争比分别为1005：1、834：1。

招人大户的国税部门，像上海国家税务局、湖北省国家税务局、四川省国家税务局竞争也较激烈。

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