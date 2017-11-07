美驻华大使：习近平是一位智慧、亲民的领导人

美国总统特朗普即将到访北京之际，美国驻华大使布兰斯塔德昨天（6日）受访时表示，特朗普与中国国家主席习近平的会晤将是一次“历史性重要会晤”，美方希望借此访坦诚讨论和处理分歧，推进美中经贸合作与共同繁荣，为两国人民寻找合作机遇。

据中新社报道，布兰斯塔德当天称赞习近平是一位智慧、亲民的领导人。他表示，自今年4月特朗普与习近平首次会晤以来，二人一直互动密切，相信此次在北京的会晤将是一次“历史性重要会晤”。

布兰斯塔德表示，如果两国元首能相处愉快并化解分歧，相信这也将有助于双方各自团队合作解决两国间问题。

他也透露，与佛罗里达海湖庄园会晤类似，此次访问期间美中也将有大量互动机会。比如，美国第一家庭将在故宫参加活动，故宫历史悠久，在中国文化中具有特殊地位，光“紫禁城”这个名称就充满吸引力，相信对故宫的访问将是一次非常私人、特别的体验。

此外，布兰斯塔德透露，一个大规模的商界代表团将陪同特朗普访华，20多家美国企业名列其中。访问期间，美中将签署一些谅解备忘录，预期将涉及制造业、能源等不同领域，其中不乏一些“大单”。

总体而言，布兰斯塔德说，美方希望借这次访问坦诚讨论和处理分歧，推进美中经贸合作和共同繁荣，在过去取得成就的基础上，为两国人民寻找更多合作机遇。

他说，比如，中方承诺将继续扩大对外开放，美方对此感到高兴，希望中方能在保险、农业、制造、制药等领域让美国公司获得更多准入机会。美方也希望就打击非法生产和贩运毒品扩大与中方的合作。

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