中国外交部：中方鼓励朝美进行直接对话和接触

中国外交部发言人华春莹昨天（6日）在例行记者会上表示，中方一向鼓励朝美双方进行直接对话和接触。中方认为，朝美是半岛核问题的直接当事方，朝美进行任何形式的对话与接触，有助于增进对彼此立场的了解和互信，有助于把半岛核问题拉回到对话协商谈判解决的正确轨道上来。

据中通社报道，美国总统特朗普在周末接受电视采访时说，他对与金正恩会面“当然持开放态度”。

对此，华春莹表示，中方一直希望有关各方都能做出切实、积极的努力，为尽快把半岛核问题拉回到政治和平解决的轨道做出实实在在的努力。所以，对于一切有助于朝着这一方向迈进的努力，中方都持欢迎和支持态度。

另一方面，日本首相安倍晋三在与特朗普共见记者时、就朝鲜半岛局势表示，中国需要在半岛核问题上发挥更重要的作用。

对此，华春莹表示，在半岛核问题上，不需要任何人告诉中方应该做什么。

她说，多年来，中方一直在为推动半岛核问题通过政治外交手段得到和平解决做出不懈努力，一直朝着这一方向持续坚定地发挥建设性作用。此外，也坚持推动实现半岛无核化，坚持维护半岛和平与稳定，坚持推动通过政治外交手段和平解决半岛问题。

华春莹表示，今后中方还会继续这样做，这也是中国作为联合国安理会常任理事国以及半岛近邻应该发挥的负责任的大国作用和担当。

此外，中方希望半岛核问题其他相关各方也能像中国这样，真正发挥负责任的作用，做出建设性努力。

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