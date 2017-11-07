洪秀柱率团赴陆 参加武汉台湾周活动

中国国民党前主席洪秀柱昨天（6日）在多名卸任立委陪同下，率团参加中国大陆武汉台湾周活动。这是她卸任主席后首度到大陆参访，行程中也将拜会大陆官方人员。

据中通社报道，洪秀柱启程前在桃园机场受访时表示，此行主要是参加武汉台湾周活动，在汇集台湾技术与创意的活动中为台商加油打气，也会拜会大陆官方人员。

洪秀柱除参加武汉台湾周开幕式，也将在武汉大学东湖论坛、中部台资企业论坛致词。

洪秀柱表示，将会提及对两岸关系目前发展情况的忧虑。她认为，大陆现在朝向和平发展对两岸是好事，对岸能展现出更多自信、包容与智慧，双方好好携手合作将是两岸人民之福，也是国民党努力的方向。

洪秀柱指出，武汉对国民党是个有意义的地方，是辛亥革命的首义之城。有鉴于此，她卸任后第一个出访的城市才选择武汉。

洪秀柱结束武汉的行程后，还将前往浙江、上海探访台商老友，随后返台。

据报道，第十四届武汉台湾周将于今天（7日）至11日举行，围绕“扩大交流、开放共享、融合发展”主题。

据统计，届时参加活动总人数将超过1500人，其中台胞台商约800人。另有120多位台湾村里长将分别到武汉、随州、荆州、荆门等地开展基层交流活动。

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