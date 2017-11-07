港未来发展“食粥食饭” 梁振英：要看如何正确处理好与国家关系

中国全国政协副主席梁振英昨天（6日）在香港表示，在香港的对外关系中，最重要的莫过于国家与香港的关系。香港的未来发展“食粥食饭”（是好是坏），要看如何正确处理好国家与香港的关系。他也对国家和香港的发展，对国家与香港的关系充满信心。

据中新社报道，香港发展论坛昨午举行题为“回归二十周年——国家与香港”的研讨会，梁振英担任研讨会的主题演讲嘉宾。

梁振英表示，在国家与香港都处于转型期的当下，如何探讨和看待香港与国家的关系更为必要。这个话题是有生命力的话题，需要温故知新，为香港的发展提供指南。

梁振英认为，绝大部分香港市民都对国家重视和爱国。当前香港出现的一些问题，与部分香港市民国家观念薄弱有关。

对于香港未来的工作要点，梁振英强调，要正确处理好国家与香港的关系。一方面要熟读、读透以及全面执行《基本法》。其次，要全力、精准地做好青少年的工作，过程要“重质兼重量”，提升他们对国家概念的认同和认识，从而提升国家观念。

他说，香港社会各界也可设法让学生即便身在香港，也可了解国家的最新发展。

梁振英指出，香港与国家一直都在共同发展；在国家扩大开放、深化改革的时代，香港必须考虑到国家所需、香港所长的要求。此外，也发挥香港高度国际化的优势，为国家在未来30年建成现代化强国的目标贡献力量。

梁振英表示，国家走出去的步伐不停步，而走出去最好的实现方式就是“一带一路”倡议。

他说，香港作为国家国际化程度最高的城市，不仅可以在金融层面发挥“互联互通”的作用，也可以在国家与“一带一路”沿线国家沟通时发挥桥梁作用，通过非政府组织，促进民心相通。

梁振英说：“香港作为国家的一部分，作为高度国际化和开放的城市，做促进民心相通的工作，不单可以配合国家建设成‘美丽的中国’，还希望可以让外国人看到越来越多‘美丽的中国人’。”

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