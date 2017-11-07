台男子经大陆游俄遭注销户籍惹议

台湾一名颜姓男子经中国大陆赴俄旅游，返台户籍却遭注销，引发质疑与争议。有中国国民党立委就批评当局做法草率，应还给民众应有权利。

对此，中通社引述台湾海峡交流基金会（海基会）今天（7日）透露，上周五（3日）接到颜男求助，随即安排法律咨询，建议当事人提出行政诉讼。

此前，台陆委会也于昨晚（6日）称，基于民众权益，陆委会将再开会研商。

综合台媒报道，颜姓男子经大陆到俄罗斯旅游，仅因使用一次性大陆护照，返台户籍即遭注销。

国民党籍立委颜宽恒昨晚发新闻稿表示，服务处当天接获当事人颜男陈情后，即向执政当局移民署查证，认为当局移民署的做法实在太过草率。

颜宽恒指出，颜男持一次性临时旅行证件，与领用大陆护照应有所不同，要求当局移民署应该立即约访当事人，查明事件始末，此外，也做出适切的裁定，还给当事民众应有的权利。

针对这起事件，台湾陆委会昨午邀集相关机关开会，经过了解，旅行业推出赴中俄边界旅游的行程行之有年。在实务上，都委由大陆的地接团办理中俄边境口岸的旅行证件。

陆委会指出，这种由大陆核发一次性护照供台湾民众赴陆俄边界旅游的情形，除涉及大陆、俄罗斯对边境口岸的通关规范，也涉及台湾民众权益，希望慎重处理。

陆委会昨晚称，鉴于有此情形的民众多数均为旅游意图，但法律效果对民众权益有重大影响，陆委会近期将再次邀集相关机关开会研商。

另据报道，当事人颜男受访时表示，户籍遭撤销后，他曾赴海基会求助，但海基会人员回复“必须自行去大陆注销解决”。

海基会今天则透过文字说明回应称，当事人颜男到海基会之前，曾至当局内政部移民署求助，所谓“必须自行去大陆注销解决”，并非海基会人员或义务律师提供的建议与回覆。

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