腾讯股价再创历史新高

港股上市公司腾讯控股截至昨天（6日）收盘上涨2.45%，报377.0港元（65.81新元），再创上市以来新高，市值达3.58万亿港元。

据中新社报道，截至昨午4时，根据福布斯数据显示，凭着近日股价持续走高，腾讯首席执行官马化腾以424亿美元（577.57新元）的身价暂时登顶福布斯中国富豪榜榜首，相比前一日身价涨11亿美元。

报道引述摩根士丹利近日发布研报称，维持对腾讯“增持”评级，对其基本情境预测的股票目标价由370港元升至420港元。

对于腾讯即将发布的三季报，摩根士丹利预计，在游戏“王者荣耀”带动下，腾讯在第三季手游业务表现可取得新高，预期公司整体游戏收入可同比增40%。

杰富瑞集团分析师Karen Chan则预测称，手游和数字内容的强劲增长将有助于腾讯的整体营收，三季度营收将同比增长54.6%。广告业务将依旧保持二季度的高增长，预计腾讯2017财年全年营收将同比增长59%。

值得注意的是，腾讯投资的企业也迎来“回报期”。

9月28日，众安保险在香港上市；10月13日，搜狗向美国证券交易委员会提交招股说明书；10月29日，易鑫集团10月29日向港交所提交招股书；11月8日，阅文集团预计将在香港上市。

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