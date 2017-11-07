宋楚瑜率团赴APEC会议 随团发言人未获签证无法同行

亲民党主席宋楚瑜今天（7日）以台湾总统代表身份，率团赴越南参加2017亚太经合组织（APEC）领导人会议。他出发前表示，一定全力以赴。此外，代表团发言人因没有拿到签证，未能如期前往。

据中通社报道，APEC会议将于10日到11日在越南岘港市举行。宋楚瑜今天中午搭机启程，宋楚瑜的女儿宋镇迈也陪同前往，同团包括数十名产业界、学界及官员。

宋楚瑜在桃园国际机场发表谈话时表示，这次前往越南参加APEC会议，一定会让世界看见台湾过去的努力与未来，也要让世界看见台湾在经济上的发展，并分享过去相关经验。

宋楚瑜说，全世界都瞩目这次会议，代表团一定会在那里表达“开放性地域”的精神，希望和大家合作，包括持续参与多边与双边的关系。此外，也希望利用同样的精神，以平等、互助、互补的方式，与各经济体一起共同合作。

宋楚瑜表示，代表团一定会齐心协力、全力以赴，圆满达成任务，不负台湾民众的期待。

当天，台湾总统府秘书长吴钊燮、国安会秘书长严德发、外交部长李大维等人前往机场送机。

宋楚瑜也感谢总统府与外交部，在事先做最好准备。不过，代表团发言人、行政院政务委员邓振中，却因没有拿到越方签证，暂时无法同行。台湾有关部门表示，邓振中应可赶上10日的会议。

据报道，宋楚瑜抵达后，明天（8日）将在下塌饭店举行国际记者会，隔日出席“妇女与经济子基金”成立早餐会。宋楚瑜届时将致辞，并与美方代表共同宣布成立基金会。

周六（11日）会议结束后，宋楚瑜将在下榻饭店举行国际记者会，说明此行成果，隔天启程返台。

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