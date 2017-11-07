台“一例一休”拟松绑加班工时 75%上班族指受影响

台湾当局昨天（6日）推出“一例一休”修法版本，内容涵盖每月加班时数上限将从46小时提高至54小时。最新出炉的调查显示，对于加班工时松绑，有75%受访上班族表示将受到影响。

据中通社今天（7日）报道，行政院长赖清德昨天拍板“一例一休”修法版本，内容涵盖松绑7休1、加班核实计算、放宽工时上限等，其中每月加班时数上限将从46小时提高至54小时。

不过，台湾1111人力银行今天公布的上班族工时现况调查显示，每月加班时数上限提高至54小时，有75%上班族表示将受到影响。另有27%上班族平均每周隐形工时近10小时，成为无法规范的“工时黑数”。

此外，有25%劳工担心“身心过度负荷”、19%忧“每天工时拉长”及一成二忧“休假日被迫加班”。至于修法调整核实计算加班费，其“影响”与“不受影响”比例则各占五成。

1111人力银行副总经理李大华说，从行政院拍案的“一例一休”修法方向观察，加班工时未来将以三个月总工时138小时为计算，但单月上不限不可超过54小时。

此外，轮班间隔以11小时间隔为原则，经劳资协议或工会同意，轮班间隔可不得少于八小时。这将为劳资双方皆保留更多弹性。

李大华指出，上班打卡制、下班责任制几乎已成职场潜规则。值得关注的是，在家工作的隐形工时每周长达近10个小时，成了无法被计算的黑数，意味着劳工即使下班了，也无法得到应有的休息。

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