《习近平谈治国理政》第二卷出版

《习近平谈治国理政》第二卷，近日由外文出版社以中英文版出版，面向海内外发行。

据新华社今天（7日）报道，该书由中共中央宣传部（国务院新闻办公室）会同中央文献研究室、中国外文局编辑。

据报道，《习近平谈治国理政》第二卷收入了中共总书记习近平在2014年8月18日至2017年9月29日期间的讲话、谈话、演讲、批示、贺电等99篇，分为17个专题。

为便于读者阅读，该书作了必要注释。此外，也收入习近平这段时间内的29幅图片。

此前，2014年9月出版发行的《习近平谈治国理政》，收入了习近平在中共十八大闭幕后至2014年6月13日期间的重要著作。

据报道，《习近平谈治国理政》第二卷集中反映了“习近平新时代中国特色社会主义思想”的发展脉络和主要内容，体现了中共为推动构建人类命运共同体、促进人类和平与发展事业贡献的中国智慧和中国方案。

此外，该书也是深入学习掌握“习近平新时代中国特色社会主义思想”和中共十九大精神的权威读本。

报道也说，《习近平谈治国理政》第二卷的出版发行，对于“推动广大干部群众深入学习领会党的创新理论，兴起学习宣传贯彻中共十九大精神热潮”“更好地展示当代中国和中国共产党的良好形象，引导国际社会更加全面客观地认识和理解中国发展道路、发展理念、发展方式”，具有重要意义。

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