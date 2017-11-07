刘强东：京东将测试重型无人机 货物运输量未来或超20万吨

京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东昨天（6日）透露，京东第一架重型无人机春节后将进行实际的上飞测试。未来，京东重型无人机的货物运输量或将超过20万吨。

据中新社报道，刘强东是在京东金融与红杉资本联合主办的首届“JDD-2017京东金融全球数据探索者大会”上透露上述消息。

据报道，在当天的会议上，刘强东介绍了京东聚焦未来的系列“无人”智能硬件。

首先是无人仓。刘强东介绍说，目前，京东在全国范围内已经拥有了超过500家物流中心，在库管理的产品种类今年第二季度末已经超过了530万种，“用人进行仓库管理根本不现实”。

他表示，目前京东有近一半以上的SKU（库存量单位）百分之百以人工智能的方式进行销售的预测和采购以及物流网络管理。在这种情况下，530万个SKU的库存周转天数仅为30多天，京东下一步的目标是把这一数据控制在20天内。

在无人机方面，刘强东介绍说，京东的无人机目前已经完成逾17万小时的飞行测试。春节之后，京东第一架重型无人机将会进行实际的上飞测试。

他透露，京东计划未来三年之内，其重型无人机可以飞500到1000公里，携带一吨到两吨的货物。从远期来看，他说：“希望我们的重型无人机能够实现超过20万吨载重货物的运输量”。

在配送方面，京东也在推进无人化。刘强东表示，京东的配送机器人正在中国人民大学、清华大学等高校测试，该企业计划短时间内实现北京市100所高校全部采用机器人送货，而不再是由人来配送。

对于无人化的进程是否会影响员工就业，刘强东强调，京东发展人工智能，除了希望能不断提高效率、降低成本以及提升用户体验外，还希望可以让每个员工做更好的工作。

刘强东以园丁为例表示，有一些领域人工智能1000年也无法替代人类。未来应该通过人工智能让人们从繁重、危险的工作中走出，在新的领域进行工作。

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