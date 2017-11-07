马英九访洛杉矶 吁蔡政府接受“九二共识”

台湾前总统马英九当地时间前晚（5日）在美国洛杉矶访问出席欢迎晚宴。他在致辞中再次呼吁蔡英文政府能够以最大的智慧和勇气接受“九二共识”。

据中新社昨天（6日）报道，这是马英九卸任后首次到访洛杉矶，约800名各界人士参加当晚的欢迎宴会。马英九在23分钟的致辞中首先说到当前台湾面临的主要民生问题，随后谈及两岸关系。

马英九指出，在他任内，两岸关系得到改善，被媒体称为66年来最好时期。近来，由于台湾当局不承认“九二共识”，两岸关系开始恶化。

马英九说，“九二共识”是政治上的协议和契约，不能随便违反和中止。如果片面违反，两岸就会失去互信。

马英九表示，中国大陆国家主席习近平在中共十九大发表的32000字的谈话，有800字是针对台湾的。习近平说尊重台湾现有的社会制度和台湾同胞生活方式，同时强调，承认“九二共识”的历史事实，认同两岸同属一个中国，两岸双方就能开展对话。

马英九说，蔡政府应该仔细想一想，台湾如何面对中共十九大以后的大陆。台湾希望在国际社会立足，两岸关系就绝对不能变成冲突甚至对立。

马英九希望蔡政府能够以最大的智慧和勇气接受“九二共识”，两岸恢复协商。

马英九也呼吁台湾当局不要错估形势，应该让两岸关系朝向正面的、繁荣的、和平的方向发展。两岸关系只有这样发展，才能保证双方永续和平与繁荣。

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