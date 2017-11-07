王岐山撰文警告中共警惕利益集团攫取政治权力

中共中纪委前书记王岐山今天（7日）在中共中央机关报《人民日报》撰文，指政治腐败是最大的腐败，中共要对妄图窃取党和国家权力的利益集团提高警惕。

综合路透社、网媒“香港01”等报道，《人民日报》今天在第二版刊登王岐山的署名文章，称中共十九大提出“新思想”及多项议题措施，将成为党史国史上的重要里程碑。他重申，中共要坚持“全面从严治党”、严肃党内政治生活、强化党内监督等。

在这篇题为“开启新时代 踏上新征程”的文章中，王岐山说，中共十八大承前启后、继往开来，以中共总书记习近平为核心的党中央“接过历史接力棒”；而十九大将“习近平新时代中国特色社会主义思想”（简称“习近平思想”）确立为中共的指导思想，在党章中明确习近平的核心领导地位，描绘全面建设“社会主义现代化国家”的蓝图，将“极大增强”中华民族的凝聚力和向心力，成为党史国史上的重要里程碑。

王岐山指出，在中国发展的过程中，有中共党员大搞“形式主义”，奢靡之风严重，甚至违纪违法攫取利益。因此，习近平以身作则整治党风，把全面从严治党摆上战略布局。

他也提及中共“果断查处周永康、薄熙来、郭伯雄、徐才厚、孙政才、令计划严重违纪违法问题，铲除政治腐败和经济腐败相互交织的利益集团”，并重申中共要坚持“全面从严治党”、严肃党内政治生活、强化党内监督、维护党内政治生态等。

王岐山表示，中共十八大以来的反腐败斗争“赢得压倒性胜利”，440多名省军级以上党员干部及其他中管干部、8900多名厅局级干部、6.3万多名县处级干部严重违纪违法受到惩处，反腐败力度史无前例。

王岐山也强调，政治腐败是最大的腐败，一是结成利益集团，妄图窃取党和国家权力；二是山头主义宗派主义搞非组织活动，破坏党的集中统一。因此，需要继续惩治腐败，治标治本，持续保持高压态势，同时要完善党和国家自我监督，推进治理体系和治理能力现代化。

此外，王岐山指出，“党政军民学，东西南北中，党是领导一切的”“坚持党的领导”是当代中国的“最高政治原则”，也是实现“中华民族伟大复兴”的关键所在。

他在文章中说：“没有中国共产党坚强有力的领导，中华民族将是一盘散沙……只要牢牢坚持中国共産党的领导，中华民族伟大复兴就势不可挡。”

香港01指出，在中共过去五年的“反腐斗争”中，王岐山是不可或缺的人物。不过，他在上月中共十九大卸任政治局常委和中纪委书记的职务，也不在新一届中央委员、中纪委委员名单之中。

他的中纪委书记一职则由中组部前部长赵乐际接任，可谓功成身退。

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