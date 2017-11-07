台一企业涉售伪劣农药被没收逾8000万元 负责人重判三年半

台湾的隽农实业股份有限公司（隽农公司），因涉低价买进伪劣农药销售，苗栗地方法院重判涉案傅姓负责人三年六个月徒刑，没收犯罪所得8159万余元（新台币，下同，368.96万新元），也创下台湾查缉非法农药案件没收犯罪所得最高金额纪录。

据中通社今天（7日）报道，苗栗地方法院判决书介绍，隽农公司傅姓负责人，从2013年1月至2014年8月，透过女儿和陈姓经理在境外购买“阿巴汀”“芬普尼”“达灭芬”等12项伪成品农药，转运至越南等地更换货柜后，再运回台湾销售。

据苗栗地检署调查，傅姓负责人非法进口伪劣农药共约417余吨，经分装销往彰化、苗栗、屏东等八县市农药行，违反农药管理法、伪造文书以及诈欺罪嫌。

经法官审议后，判处傅姓负责人三年六个月、陈姓经理1年2个月徒刑。

苗栗法官更引用刑法没收新制，将隽农公司不法所得8159万8586元全数没收。

苗栗地检署今天指出，此案没收款项创下台湾查缉非法农药案件、没收犯罪所得最高金额纪录，展现司法机构对食安问题的重视。

检方称，隽农公司进口417余吨农药，最后只追回将近9吨，其它都已经被农户使用殆尽。伪劣农药不但会危害环境，更可能造成儿童畸形、弱智，长期累积还会有致癌风险。

隽农公司网站显示，该公司位于台中市西屯区，1991年正式成立，专营植保产品、肥料及农药。

免费试阅14天