台湾智库民调：近半民众认为蔡英文的大陆政策无助两岸和平

中国国民党智库“国政基金会”今天（7日）发布民调，46.6%的民众认为台湾总统蔡英文的大陆政策对两岸关系的和平没有帮助；若以教育程度分析，支持蔡的大陆政策的多数是学历在“小学以下”的人。

据中通社报道，上述民调显示，认为蔡英文的大陆政策对两岸关系的和平稳定非常没有帮助的占18.8%、不太有帮助的27.8%；还算有帮助的19.2%、非常有帮助的仅3%，其余受访民众的回答为“无反应”。

另针对民进党与国民党的大陆政策比较，支持国民党的有36.8%、支持民进党的有19.9%。不过，有12.8%的民众认为两党的大陆政策均无法为民众提供保障。

与会的台湾文化大学学者庞建国指出，本次民调细究交叉分析，对于蔡英文的大陆政策，教育程度越高者对于现状越不满意，对于蔡英文的大陆政策更不满意。

淡江大学国际学院院长王高成表示，过去大家都认为，支持国民党大陆政策的多是中壮世代。但这次民调显示，连青年世代都认为蔡英文的大陆政策无助维持两岸和平稳定，只剩下学历在“小学以下”的人，尚有多数支持的。

“两岸政策协会”日前公布的民调则显示，有44.8%的民众赞同蔡英文的大陆政策，只有18.3%的民众支持国民党主席吴敦义的大陆政策。对此，文化大学政治系讲座教授陈一新批评，这是作假过了头。

此外，在施政满意度部分，民众对蔡英文表达满意的仅35.4%；满意行政院长赖清德施政表现者虽高达46.5%，但没有过半。

在施政不满意度方面，共有51.8%的民众不满蔡英文施政，但却仅22.4%的民众不满赖清德。

政治大学教授朱新民认为，本次民调是赖清德上任以来，满意度首次不到五成。至于蔡英文的不满意度，之前因赖清德上任有削减，但现在又回到赖清德上任前的数字，显示赖清德的加分作用也开始消退。

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