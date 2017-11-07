崔天凯：中美应抓住机遇 携手构建人类命运共同体

中国驻美国大使崔天凯日前接受新华社采访时表示，中共十九大为中美关系发展提供了前所未有的机遇。中美应抓住机遇，以美国总统特朗普对中国进行国事访问为契机，共同推动两国关系健康稳定发展，携手构建新型国际关系，构建人类命运共同体。

据新华社今天（7日）报道，崔天凯说，特朗普即将对中国进行国事访问，相信中美两国元首的再次会晤可以为中美关系的长远发展指明方向，做出规划。特朗普是十九大之后访华的第一位外国元首，这是一次在非常重要的历史时刻进行的访问。

他认为，十九大不仅为中国的发展描绘了蓝图，也为中国发展同美国及世界其他各国的关系提供了前所未有的历史性机遇。在当今世界各国利益交融和相互依存不断增强的背景下，中国的持续发展将为面临诸多挑战的世界提供稳定因素，为国际社会应对各种全球性问题注入信心和力量。

崔天凯说，中国重申将始终不渝走和平发展道路，奉行互利共赢的开放战略，扩大与各国利益的交汇点，提出了构建新型国际关系和人类命运共同体。这为中美正确判断对方的战略意图，把握双边关系的正确方向提供了指引，勾画出两国合作的广阔空间。

崔天凯表示，世界这么大，问题这么多，在新的历史机遇面前，中美作为最大的发展中国家和最大的发达国家，应总结历史经验，着眼全球大势。

此外，也应跳出传统的大国之间零和竞争的模式，建立不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的新型关系，为国与国之间的交往走出一条新路。

崔天凯说，过去几年，双方携手应对国际金融危机，为推动世界经济复苏作出共同努力。双方在联合国、亚太经合组织、二十国集团等多边机制中密切协调，围绕朝核、伊朗核、阿富汗、南苏丹、中东等国际和地区热点问题，以及应对气候变化、打击恐怖主义等全球性问题深入沟通合作。

崔天凯说，世界期待中美两个大国继续加强合作，在应对全球挑战、加强全球治理方面承担应有的责任，发挥应有的作用。

他指出，事实证明，中美两国合则两利。只要双方作出正确的历史选择，携手努力，就能够为建设一个持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界作出重要贡献，为构建人类命运共同体添砖加瓦。

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