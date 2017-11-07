中国2019年或成全球第二大资管市场

德勤谘询旗下的资产管理行业策略咨询公司Casey Quirk今天（7日）在香港发表报告预测，中国将在2019年成为仅次于美国的第二大资产管理市场，届时中国将占据全球资金净流入总和的一半。

据路透社报道，该报告估计，到2030年，中国的资管规模将从2016年的2.8万亿美元（3.82万亿新元）跃升至17万亿美元。

Casey Quirk在其新发表的行业报告中指出，到2025年，中国资管规模的年增长率将会保持在平均15%的水平，而到2030年则逐步降至12%。

总的来看，这将使2017-2030年间、中国投资者投入资管行业的新资金达到8.5万亿美元，同时也意味着中国的资产净流量，将与其他全球市场的总和不相伯仲。

Casey Quirk合伙人及亚太地区负责人陈瑞轩（Daniel Celeghin）表示：“相比全球其他地区，中国是唯一一个资管规模逾数万亿美元的市场。更重要的是，中国在过去五年仍以每年超过30%的速度吸纳新资金流入。”

他表示，对中国国内企业而言，这种增长说明，建立以吸引未来资金流入为目标的成功商业模型尤其关键。而对于外资企业而言，跟实力雄厚的本地公司合作至关重要。

中国资管行业的增长将由散户和高净值投资者推动。目前，这群体仅将个人财富的4%投资于资管产品，但Casey Quirk预计，到2030年这领域将增至10%。

根据Casey Quirk的研究，基于以下商业模型运营的中国企业能够在2030年获高达70%的市场份额，包括：国内巨头、全球领导者、泛亚另类投资专家、国内销售专家及制定虚拟投资管家。

Casey Quirk也预测，受限于国内投资者对境内资产的偏好，海外企业将在2030年占资管市场6%的份额。未来中国的资管市场将继续由本土机构主导，国内监管保护政策出台也将进一步推动这局面的形成。

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