APEC宋习会？ 台学者：两岸关系难突破

两岸关系能靠宋习会面破冰？台湾国家政策研究基金会资深顾问朱新民7日受访时表示，“两岸和平发展，关键仍在总统蔡英文的大陆政策。”台湾澹大国际事务学院长王高成进一步表示，“过去两岸能在APEC架构下举行双边会议，若宋习仍只是打招呼，代表两岸关系没有改善。”台湾文化大学政治系讲座教授陈一新也认为，“现在只有蔡英文亲自说话，才可能取信大陆。”

台湾醒报报道，2017年在越南举办的亚洲太平洋经济合作会议（APEC）即将在10~11日登场，而台湾领袖代表、亲民党主席宋楚瑜也在7日中午搭机启程，同团包括数十名产官学界人士，宋楚瑜说，“我们会让世界看见台湾的努力、诚意；台湾将是全球经济发展不可或缺的一员。”

在APEC期间，宋楚瑜虽表达会以“自然的方式”与习近平交换意见，但习近平会如何与之互动依旧是民众最关心的事。朱新民7日受访时表示，“宋在两岸关系艰困的情况下，还能前往越南参与APEC，看得出来大陆有释出一定的善意，若大陆也能‘自然碰面’，对台湾来说也是值得肯定的举动。”

“不过，两岸关系和平稳健地发展，不是靠APEC峰会上短暂偶遇就能达成。”朱新民担忧地说，相信两岸民众都期待也赞成两岸和平发展，但还是要依靠蔡英文明确的大陆政策，才能务实地形成两岸对话空间。

王高成则表示，两岸代表要在APEC的架构下才能会面，证明了两岸关系倒退的现象，过去马政府时期两岸领导人还可以在第三地见面、会谈，但现在不仅没办法见面，甚至两岸的官方、海基会与海协会都失去直接沟通的管道。

“若宋、习之间的互动还是维持去年打招呼的方式，代表两岸关系非常澹然、没有改善。”王高成指出，与之前马政府做比较，过去台湾代表与习近平之间，能够在APEC架构下举行双边会谈深入交换意见，这与只是打招呼、“擦边球”的意义差很多。

陈一新认为，以目前两岸情势来看，无论是宋楚瑜、陆委会主委张小月，还是海基会董事长田弘茂，对大陆“说话”都不具有重大的政治意义，只有蔡英文“亲口”才有可能取信大陆，靠其他人“传话”恐怕无法达到效果。

免费试阅14天