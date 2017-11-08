林郑月娥现身中策组招聘会 称若加入后工作没趣可找她算帐

港府7日晚在政府总部内，为“政策创新与统筹办事处”（即改组后的中央政策组）举行闭门招聘简介会，吸引逾500人出席，大部分参加者均为青年。香港特首林郑月娥现身简介会，并在开场时致辞近20分钟。她形容政策创新办工作将是有趣，若工作“无趣”，“可以找我算帐”。

据香港明报网报道，林郑月娥透露，在面试环节，由8至9人组成的招聘委员会（recruitment board），只有四分之一成员是现职公务员，其余是退休公务员或政府以外人士，希望藉此“减低请返同类人的倾向”，令获聘者能具不同专业背景、“百花齐放”。她表示，政府过往进行政务主任（AO）等招聘会时，常被诟病聘请“同一类人”。

她强调政府规模庞大，要有外在动力协助政策创新和跨部门统筹，并举出过往跨部门成功统筹的例子，认为若空有概念，但缺乏政府对口，不会做得成。她说，不期望应征者加入政府创新办“（做）成世”，应征者完成3年合约后，可累积对政府的知识和经验，加深政策了解，离开政府时有助发展自己专业，政府也可从他们身上得到新想法（fresh ideas）。

政府早前刊登广告，以3万元至9.5万元高月薪，招聘20至30人，加入政策创新与统筹办事处（即改组后的中央政策组），担任“政策及项目统筹主任”及“高级政策及项目统筹主任”。

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