特朗普访华 北京下榻酒店严密布控 附近商厦禁开窗

美国总统特朗普将于8日对中国进行国事访问，中方对特朗普此次访问采取了极高规格的安保与礼宾措施。在特朗普将下榻的北京东二环建国门附近的瑞吉酒店（St.Regis，原北京国际俱乐部酒店），已严密布控。

据香港01网站报道，北京瑞吉酒店位于北京建国门外大街，紧邻使馆区、中央商务区及购物中心，距天安门广场、故宫、秀水街和日坛公园仅数街之隔。

这家酒店承担过大量外交活动的礼宾工作，曾接待过多位美国前总统。克林顿、小布什、奥巴马访华时均下榻于此。奥巴马访华时就入住该酒店房间号为1908的总统套房。每晚房费约6万元人民币，面积约2000尺。

瑞吉酒店所在的喜达屋集团（Starwood Hotels & Resorts）官网显示的该酒店预定日历中，11月6至9日均为不可预订状态。7日上午，瑞吉酒店周围已部署了大量安保人员，酒店前后大门均已封闭。除出入证或工作证持有者外，其他人员均被禁止入内。

在酒店对面仅百米远的中信国际大厦内，物业也已贴出了相关的安保通知，通知要求驻厦客户以及工作人员服从相关部门要求，减少访客车辆，禁止窗户开启。

另一方面，酒店周围将在特朗普到达北京后实施交通管制。据北京交警官方微博中称，8日下午至晚间，因重大外事活动，机场高速进京方向、东二环北段北向南、长安街及其延长线的双方向，将会分时分段采取临时交通管理措施。

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