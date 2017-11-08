台军官驾驶幻象战机夜间训练时突然失联

台湾空军新竹基地四九九联队一架编号2040、由飞官何子雨上尉驾驶的幻象2000战斗机，昨天（7日）晚间18时四43分，在基隆北北东方98里海域（彭佳屿以北58里），突然从雷达上消失。台军方与海巡署第一时间出动机舰赶往失联地点救援，到截稿时间为止，尚无消息。

台湾联合报报道，空军表示，当时何子雨座机与另外三架僚机，进行例行的夜间飞行训练。飞机失踪后，空军立刻由松山机场起飞直升机赶往失联海域，并从屏东派出Ｃ130运输机，赶往海面上空投掷照明弹协助搜寻。海军与海巡署的九艘大小舰艇，也紧急加速赶往当地。

由于失事地点已经在彭佳屿以北超过一百公里，距离日本与中国大陆的防空识别区不远。日方与陆方有无派遣船舰参加搜救，目前还无从证实。

报道指，飞官何子雨的总飞行时数为718小时，驾驶幻象机491小时。

台湾空军于1990年代引进60架幻象两千战斗机，其中48架单座、12架双座，均配属于新竹的499联队，主要担任空对空任务。服役20年以来，连同昨天的2040号机，共发生四次全毁意外，造成三位飞官殉职。另外，2012年10月3日，台湾派驻法国空军受训的飞官王同义中校，驾驶法国空军幻象战机，座机甫一起飞就故障，王同义为避免伤及地面人员而未跳伞，坠毁身亡。

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