范徐丽泰：港人对国歌法恐惧是无中生有

中国全国人大常委会上周六通过把国歌法纳入香港《基本法》附件三，有香港建制派人士发表“闻歌肃立”言论，引起社会担心，忧虑会动辄触犯法例。全国人大常委范徐丽泰接受《香港01》专访时表示，有关担忧是“无中生有”，认为香港人“有常识、有理性”，一个文明的社会，不需要做到“样样都要警察管”的程度。

香港特区政府即将就国歌法展开本地立法工作，早前出现一些关于在马场奏国歌时，马迷也要站立，以及在茶餐厅内吃饭，听到国歌也要起立的言论。范徐丽泰坦言，有关猜想是“无中生有”，想得太多。她相信，港人有足够的理性和常识，判断国歌奏起时应有的态度和表现，现在只欠相关的宣传和法律，认为一旦国歌法生效后，只要多加宣传便可。她说，在奥运会或国际场合，“不论是升什么旗、奏什么国歌”，大家都需要尊重。

有人质疑国歌法在香港本地立法时会多大程度按香港实际情况而行。范徐丽泰相信，特区政府会按照国旗及国征法的精神，以及实际情况立法，主要目的是让市民学习、尊重和认识国歌，直言香港是个文明社会，届时并非要做到“所有事都要警察管”的状态。她说，警察在执法时主要是劝募先行，相信“过去是这样，现在是这样，将来也是这样”，而香港作为法治之区，所说的法治是“法律不外乎人情”，执法人员往往是希望给予市民空间，自觉地遵守法律。

人大常委会将国歌法引入港澳时，提及近年香港发生了一些不尊重国歌的事件，挑战“一国两制”原则底线和社会价值，引起包括港人在内、全国人民的极大愤慨，故相关安排具迫切性。范徐丽泰说，除了北京官员外，也听到不少老百姓的声音，不明白香港为何会有“嘘国歌”及“搞独立”的情况，还否认中国人的身份，导致内地人渐渐产生一种“为何我处处为你(香港)着想，但你却反过来掴我一巴”的感受，形容香港这一小撮人作出侮辱国歌的行为，在网上发表排除异己的言论十分霸道，在网上而言更是一种霸权的表现。

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