国考报名今日截止 仍有400余职位“零报名”

按照此前公布的招考公告，为期10天的2018年度国考报名将在今日18时截止，报名资格审查将持续至10日18时。7日，中国国家公务局再度发布报名人数较少职位的汇总信息，提醒考生仍有400多个职位处于“零报名”状态，呼吁考生理性选择报考职位。

中新网报道，本次国考共有120多个中央机关及其直属机构和参照公务员法管理的单位参加，计划招录2.8万余人。报名从10月30日8时开始到今日18时结束，12月10日进行公共科目笔试。

按照规定，报名开始至11月10日期间，报名考生均可登录考录专题网站查询自己是否通过了资格审查，通过资格审查的，不能再报考其他职位。不过，今天18时报名截止至11月10日18时期间，报考申请未审查或未通过资格审查的，不能再改报其他职位。

因国考网上报名后，还需最长达48小时的资格审核过程，因此，今天报名截止后，最终的报名过审人数还无法出炉。

不过，据华图教育的统计数据，截至7日中午12时，本次国考报名总数人已达119万，通过报名审核人数也超过了90万。

据统计，截至7日12时，本次国考报名中，已有8个职位的竞争程度超过1000:1，竞争比最高的职位为中国计划生育协会国际合作部联络处“主任科员及以下”，竞争比已达1708:1. 竞争程度在第二位的是隶属河北省气象局的张家口市宣化区气象局“防灾减灾科科员”一职，竞争程比为1409:1。

每年国考报名，职位竞争“冷热不均”的现象几乎都会出现。据统计，本次国考报名中，有些职位的竞争目前已是“千人一岗”，也有些职位却至今无人问津。

连日来，国家公务员局多次发布特别提醒，汇总报名人数较少的职位信息。按照国家公务员局汇总的数据，截至7日10时，国考报名资格审查通过人数与招录人数之比小于3:1的职位仍有1982个，这其中，有426个职位依旧无人通过报名审查，处于“零报名”状态。

有分析指出，相对于热门职位，这些在报名中“遇冷”甚至“无人问津”的职位往往是报名门槛较高，对报名者的学历、学位、专业和相关工作经历等要求相对较多、条件较高，也有一些职位处于基层或者经济条件相对落后的艰苦边远地区。

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