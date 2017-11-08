腾讯旗下阅文集团首日挂牌 开盘价较招股价高63.6%

腾讯旗下中国最大网上文学平台--阅文集团周三首日挂牌，开盘价较招股价高出63.6%。该股开盘报90港元，招股价为55港元；大市恒生指数.HSI则低开0.15%。

路透中文网报道，由于背靠腾讯且业务类似亚马逊的电子书门店Kindle Store，阅文集团的招股情况比起中国首家互联网保险公司众安在线更为哄动，公开发售部分共吸引41.8万人争夺7.57万手股份，结果超额认购625倍，冻结资金5,211亿港元，需要启动回拨机制扩大公开发售比例。而面向机构投资者的国际配售部分也获“非常大幅”超额认购。

阅文集团IPO以招股价区间48-55港元的上限定价，发售约1.514亿股股份，集资83.3亿港元（11亿美元），联席保荐人为摩根士丹利、美银美林以及瑞信。

紧随全球发售完成后，阅文集团主要股东腾讯的持股比例由61.95%降至52.66%，其他主要股东还有私募股权公司凯雷(CG.O)、Trustbridge Partners。

阅文集团主要从事付费在线阅读、版权运营及纸质图书业务，截至今年6月底止有640万位作家和960万部文学作品，而今年首六个月自营渠道的平均月活跃用户约1.92亿个。

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