台失联战机搜救无进一步消息 空军司令否定投向大陆可能

台湾空军司令部四九九联队上尉飞官何子雨驾驶幻象2000战机，昨日晚间6点43分在基隆彭佳屿北方60海哩海域失联，目前台湾海军、空军正全力搜救中。不过，截至今日上午10点，尚未寻获何子雨与其驾驶的编号2040幻象战机。台空军副司令张哲平稍早在记者会也说，幻象战机全数停止执行任务，交由其他机种执行。

台湾《自由时报》报道，空军稍早表示，何子雨在昨日晚间6点09分自新竹基地起飞，空军在事故发生后，在昨晚7点05分派遣S-70C直升机驰援现场，另派遣屏东基地的P-3C反潜机、E-2K预警机、C-130运输机，以及空勤总队AS-365直升机赶往现场，共17架次。

海军搜救兵力部分，则有基隆级驱逐舰、济阳级、成功级巡防舰、锦江级巡逻舰共7艘，海巡署则有3艘舰艇驰援现场。

空军表示，除请国搜中心协调海巡署、渔业署及岸际电台持续搜救，今日将继续派遣空中和海上兵力日以继夜搜救。空军副司令张哲平稍早在记者会也说，幻象战机全数停止执行任务，交由其他机种执行。

此外，有媒体问有无降低飞行高度投向中国大陆的可能？张哲平说，昨晚讯练属例行训练，也非单独飞行，而是编队训练，因此不太可能有如此状况。

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