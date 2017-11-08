蔡英文访南太友邦 专机花费五千万新台币

台湾外交部长李大维今天（8日）说，台总统蔡英文这次出访太平洋友邦，专机费用5000多万（新台币，下同）；但国民党籍立委吕玉玲质疑，前总统马英九2010年出访南太，专机只花2400万元，蔡总统太奢华。

台湾联合新闻网报道，台湾立法院外交及国防委员会今天邀请李大维报告“永续南岛、携手共好”2017年太平洋友邦之旅成果。外界质疑蔡英文搭乘小型商务喷射客机赴友邦吐瓦鲁访问太奢华。

李大维说，这次因为马绍尔、吐瓦鲁、所罗门这三个邦交国的先天条件，行政安排很费苦心，用了三个不同机型。

对于租用飞机的花费，李大维回应说，三种飞机总共大概5000多万元，以往也要这样的钱。不过，立委吕玉玲质疑，马英九2010年的太谊专案，去的邦交国更多，飞机租用2400万，为什么这次蔡总统花5000多万，2010年马英九才花了2400万？

李大维解释，马英九出访是七八年前的事。在旁的外交部人员补充称，，2010年太谊专案与这次蔡英文的友邦之旅路线非常不一样，当时可以用ATR，是因为访问国多，可以用跳岛方式，符合安全规定，但这次只有马绍尔、吐瓦鲁、所罗门。李大维说，绝对没有奢华，而是要顾及元首安全与尊严。

李大维稍早接受媒体访问时指出，蔡英文与马英九出访状况，完全不能相比，因为当时的两个点与现在的两个点，完全是两回事，它一定要有安全的飞行距离，ATR的安全飞行距离要从马绍尔到吐瓦鲁、吐瓦鲁再飞到所罗门群岛，距离比当初距离长，按照飞行法规，这样的距离没有一个中继点是不可能的，所以必须做这样的选择。

另外，吕玉玲也关切，所罗门有政争，外交部安排元首出访，评估是否失准？未来邦交会不会影响？李大维则表示，不会影响邦交。

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