李锦斌带领安徽省委常委等到金寨县重温入党誓词

11月6日，安徽省委书记李锦斌带领安徽省委常委等前往金寨县，开展革命传统教育，重温入党誓词，并主持召开“不忘初心、牢记使命、永远奋斗”专题座谈会。

据安徽省人民政府网站消息，位于大别山腹地的金寨县，是中国革命的重要策源地、人民军队的重要发源地。成立于金寨的红二十五军，1934年11月开始长征，成为第一支到达陕北的中国工农红军。

李锦斌在座谈会上指出，这次活动既是学习贯彻党的十九大精神的重要举措，也是学习贯彻习近平总书记在瞻仰中共一大会址时重要讲话精神的实际行动，意义很大，收获很大。“这是一次深刻的革命传统教育之行，让我们对老区精神有了更切身的认知和把握；这是一次重要的党性锻炼之行，让我们对党的初心和使命、性质和宗旨有了更深切的体会，必须坚持本真、本色、本质，肩负起新时代中国共产党人的历史使命；这是一次深刻的思想整装之行，让我们深化了对十九大精神的理解和把握，更加坚定了忠诚、维护、看齐习近平总书记这个党的领袖的政治自觉。”

李锦斌强调，要认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，永葆初心、永远奋斗，坚定不移、奋勇前行。

李锦斌指出，要传承好红色基因，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。要弘扬好“红船精神”，大力弘扬开天辟地、敢为人先的首创精神，明年是改革开放40周年，安徽作为“大包干”的发源地，要坚定不移地把改革作为根本动力和关键一招，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革；大力弘扬坚定理想、百折不挠的奋斗精神，推动安徽发展不断迈上新台阶；大力弘扬立党为公、忠诚为民的奉献精神，更好地满足人民群众对美好生活的向往。要运用好红色资源，认真贯彻新时代党的建设总要求，推动全面从严治党向纵深发展。

李锦斌强调，学习宣传贯彻党的十九大精神，是全省上下当前和今后一个时期的首要政治任务。省委宣讲团成员要认真学习备课，突出“六个聚焦”，突出凝聚共识，突出领会落实，切实把中央《决定》要求落到实处，不断把学习宣传贯彻十九大精神引向深入。

免费试阅14天