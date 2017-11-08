美国总统特朗普抵京 开始对中国进行国事访问

（早报讯）美国总统特朗普今天下午2时40分左右抵达北京，开展为期三天的国事访问。

这是特朗普上任以来首次访问中国，也是中共十九大结束后，中方接待的首位外国元首。

中方此次以“国事访问+”高规格接待特朗普。除了欢迎仪式、正式会谈和欢迎宴会等常规国事访问事项，中方也将安排习特两人的小范围非正式互动。

中国今天下午就派出了中共政治局委员、国务委员杨洁篪到北京首都国际机场迎接特朗普。中方的其他随行代表包括：外交部副部长张业遂、中国驻美大使崔天凯；美国驻华大使布兰斯塔德（Terry Branstad）也到机场欢迎特朗普。

按照外交礼仪，中方会一般派出外长或副外长到机场迎接到访的大国领导。以2014年为例，时任美国总统奥巴马访华时，中国外长王毅亲自到机场接机。

中方这次派出最高级别的外交官杨洁篪迎接特朗普，算是高规格接待。

不过，这不是中方对美国总统最高规格的接待。奥巴马在2009年首次以国家元首身份访华时，时任中国国家副主席习近平亲自到机场接机。

特朗普今天下午将到故宫博物院与习近平茶叙、游逛故宫，并观看京剧演出。据了解，傍晚时分，习近平还将在故宫宴请特朗普伉俪。

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