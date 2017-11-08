中国城市硬科技发展指数发布 北上广位列前三

7日，“创响中国”西安站活动启幕，来自业界的知名企业家、投资人，通过主题演讲对硬科技的发展进行阐述分析。中国城市硬科技发展指数报告也于当日首次正式发布，北上广位列前三。

据中新网报道，当日，2017全球硬科技创新大会在西安启幕，本次大会以“硬科技改变世界，硬科技引领未来，硬科技发展西安”为主题，围绕人工智能、航空航天、生物技术、光电芯片等硬科技领域举办十多项活动。

硬科技是以航空航天、光电芯片、新材料、人工智能等为代表的高精尖科技，具有高门槛、难以被复制和模仿的特点，需要长期积累才能形成。

“创响中国”西安站活动上，中国科学院外籍院士、中国科学院北京纳米能源与系统研究所所长王中林以《纳米发电机新时代的能源与传感》为主题展开演讲，对纳米发电机在医疗、运动、环境中的运用进行了介绍。京东集团CTO张晨分享了京东的无人机、无人车、无人仓、无人终端、无人超市等智慧物流技术，用实际案例结合技术手段强调科技与信息化的重要性。

当日，《2017年中国城市硬科技发展指数报告》首次发布，为硬科技领域发展状况提供了定量数据，有望为硬科技产业建立投资和发展参考系。《指数报告》里的中国城市硬科技发展综合指数排行榜前三位分别是北京、上海和广州。

据介绍，《指数报告》是中国科协创新战略研究院联合清科研究中心，选取包含直辖市、计划单列市、副省级省会城市、省会城市以及重要经济城市等在内的24个观察城市，从硬科技领域的发展资源基础、科技产业化潜力、科技产出及应用水平、市场及投资热度四个维度进行指标体系设计，以综合衡量、客观评价中国城市的硬科技发展状况。

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