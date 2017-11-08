石油、天然气领域有望在第三批混改试点统筹推进

作为本轮中国国企改革中的一大重要看点，市场化的混合所有制改革正在加速推进。《证券日报》记者从国家发改委了解到，除已明确首批9家央企混改试点以及第二批10家试点企业外，发改委还将抓紧实施第三批混改试点，并指导制定和批复试点方案。

据证券日报报道，国务院国资委研究中心副研究员周丽莎在接受记者采访时表示，从前两批19家混改试点企业所属的行业领域来看，主要涉及配售电、电力装备、高速铁路、铁路装备、航空物流、民航信息服务、基础电信、国防军工、重要商品、金融等重点领域，特别是军工领域较多，共有7家企业，但其中并未涉及石油、天然气领域。目前油气行业改革方案已正式实施，因此，预计石油、天然气两大领域有望在第三批混改试点中统筹推进。

值得关注的是，在央企混改试点数量不断增加、层级不断提升、行业领域不断拓宽外，国家发改委有关负责人表示，在第三批混改试点中，除了继续选择部分中央企业纳入试点范围外，还将根据地方申请，遴选一部分地方国有企业纳入试点，以便更好发挥地方积极性，形成多层级试点的良好局面。

事实上，从今年地方国企混改的实际情况来看，明显呈现出遍地开花态势。如天津推出41家市属集团引入194个混改项目，预计引进发展资金1100多亿元；山西将22家国有企业装入山西国有资本投资运营公司，进行股权管理；上海以资本市场为混改主体，推出国企改革ETF指数基金等；江苏以整体上市的方式进行混合所有制改革；深圳进行分类混改等。

周丽莎预计，在第三批混改试点中，地方国有企业的比例会有所加大。

记者注意到，当前在国企改革进入深水区后，十九大报告也对国资国企改革作出了新的部署：完善各类国有资产管理体制，改革国有资本授权经营体制，加快国有经济布局优化、结构调整、战略性重组，促进国有资产保值增值，推动国有资本做强做优做大，有效防止了国有资产流失。

在业内人士看来，国企改革总基调及内涵在十九大报告中得到进一步深化，基本重心落在“国有资本”上，预计未来以资本市场，特别是现有上市公司为资本运作平台，加速集团优质资产证券化将是大势所趋。

而据同花顺数据显示，截至昨日收盘，A股市场中共有1056家国有企业，在这之中，有39家上市国企因“重大事项”处于停牌状态，其中归属于地市国资控股的上市国企有8家停牌，归属于省属国资控股的上市国企有18家停牌，归属于央企国资控股的上市国企有13家停牌。也就是说，地方上市国企因“重大事项”停牌共计26家。

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