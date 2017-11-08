上海公共租赁住房累计筹措房源超15万套，小区引入人脸识别

上海正在建立完善“租购并举”住房保障体系。昨天，记者从上海市房屋管理局获悉，截至今年10月底，上海公共租赁住房累计筹措房源超过15万套，其中已供应房源11.5万套，受益人群超过20万，剩余房源预计“十三五”期间全部供应完毕。

据解放日报报道，自2010年以来，上海公租房发展近7年，管理服务不断创新，住户居住条件得到改善。近日，上海命名首批“上海市公共租赁住房管理服务创新示范项目”4个、“上海市公共租赁住房管理服务创新项目”5个，涵盖智能化管理、生活配套服务等多个方面。未来这些创新经验将在全市进行推广。

上海公租房需求量大，供不应求，大量房源面临轮候配租问题。长宁区公租房推出网上选房服务，成为“上海市公共租赁住房管理服务创新项目”之一。截至2017年6月，共有1347位公租房申请人通过长宁区公租房网上选房系统获得选房服务。

选房流程如何达到简单便捷？记者了解到，申请人在资料审核通过后，拿到准入资格，通过长宁公租房官网进入选房系统，点击自己资格审核时申请的公租房项目，能查看到轮候排队人数、所处队列位置以及可选的房源信息，选定项目点击“我要排队”，轮候排号完成，轮候到自己时，在规定时间登录选房系统，进行房源的选择，选定好房源后确认并预约签约，签约并支付房租，自此就能住进自己心仪的房子。原本需要近1个月的时间和数次亲临现场的选房经过，现在只需动动鼠标，即刻便能轻松完成选房操作。

成功入住后，公租房住户可以体验到便捷、高效、精细化管理。“上海市公共租赁住房管理服务创新示范项目”之一浦东新区公租房率先人脸、指纹双识别门禁系统和车牌二次识别系统，于2016年在仁文公寓首先试点，试点半年后，租金收缴率达到100%。

在仁文公寓，租户在办理入住手续时采集录入人脸、指纹，入住后在门禁处扫描脸部核对生物识别信息便可进入楼宇。如遇到阴雨天气或者光照度不足的情况，则可通过指纹识别进入楼宇。试点机动车车牌进小区和进地库二次智能识别，对租赁地下车位但仍将车辆停在地面、未被地库识别的，按地面停车标准收费，以促进租户自觉将车辆停入地库。

嘉定区于2016年初完成229套房源的无线门禁系统安装,住户刷身份证即可开门,系统可下发30分钟内有效的临时开锁密码至住户预留手机号。自使用无线门禁系统以来，嘉定区公租房未发现转租转借现象。同年10月，嘉定公租房智能手机APP上线，市民可以通过手机查询信息和办理公租房业务。

“近年来，上海公租房正在努力打造有温度、有品质的社区，公租房生活配套服务便利性不断创新。”上海市房屋管理局副局长张立新表示。推出首个市筹公租房项目的上海地产集团，建立起“居住无忧”租赁配套服务，成为上海首批“上海市公共租赁住房管理服务创新示范项目”之一。

公租客住户以年轻白领为主，结合年轻人的需求，公租房运营方专门设置了社区食堂，提供营养卫生、物美价廉的简餐。同时公租房小区设置“鲜蔬直供”点。小区内还配置e栈快递收发、综合缴费终端、家电租赁平台、24小时便利店、药店等。在出行方面，公租房小区纳入共享单车、共享汽车、管家叫车、社区区间车等服务。馨逸公寓、馨越公寓还定期举办跳蚤市场，建立起个人物品的互换平台。

宝山区首个大型区筹公租房项目霄云湾公租房，正在建立起“绿色环保、互联网+”的新时代公租房智慧社区。项目内配有智能洗衣房、智能快递柜、便利超市、综合食堂、物业中心等多种配套业态。

同时，小区内还设有笼式足球场、羽毛球场、篮球场、健身石子路、室外健身器材等设施设备，实现租户不出小区就能基本满足生活所需。

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