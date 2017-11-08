上海地方债将在上交所发行 系今年首次

11月10日，上海市财政局将通过财政部上交所政府债券发行系统公开招标发行100亿元地方债，这是上海地方债今年首次到上交所发行。去年11月11日，上海市财政局首次在上交所发行地方债，拉开了地方债到交易所发行序幕。

据上证债券信息网消息，本次发行记账式固定利率附息债，分为专项债和土地储备专项债。其中专项债3年期，计划发行52.6亿元；土地储备专项债券包括黄浦区、普陀区、闵行区、浦东新区和崇明区五个品种，发行规模分别为7.9亿元、7.8亿元、11.1亿元、19.6亿元和1亿元，均为3年期，投标标位区间上限较招标日前1-5个工作日相应期限国债收益率曲线的算术平均值上浮15%。

2016年，上海生产总值27466.15亿元，保持全国城市第一。未来上海将助推第二产业转型升级，促进二三产业协调可持续发展，逐步释放依靠创新驱动发展转型的潜力。随着产业结构调整和转型升级推进，国资收益上缴比例增加等，上海财力结构将进一步改善，弹性进一步增强。偿债能力方面，上海市政府债务呈下降趋势，债务率较低。同时上海市政府不断完善地方政府性债务管理制度，创新债务监管方式，债务风险逐渐降低。

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